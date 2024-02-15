



Три республиканца призвали применить военную силу для спасения заложников в Газе

Сенаторы-республиканцы представили резолюцию, призывающую США применить военную силу для спасения заложников в Газе



Три ястребиных сенатора-республиканца представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена применить американскую военную силу для спасения заложников в Газе.



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Чисто символическая инициатива, которая, как предполагается, не имеет шансов на прохождение, выдвинута сенаторами Риком Скоттом, Томом Коттоном и Роджером Уикером.



"Президент имеет право и обязан рассмотреть возможность использования всех имеющихся в его распоряжении инструментов для обеспечения их безопасного освобождения. Настало время вернуть их всех домой", - говорится в заявлении Скотта.

