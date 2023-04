Трамп заработал до $1 млн на продажах своей NFT-коллекции

Документы Управления по вопросам правительственной этики США показывают, что бывший президент Дональд Трамп заработал от $100 001 до $1 млн на продаже NFT. Об этих документах впервые сообщила организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW).



45 000 цифровых коллекционных NFT с изображением 45-го президента были выпущены в декабре и распроданы в течение одного дня. За последние несколько недель цена на коллекцию резко возросла в связи с известием о предъявлении обвинения бывшему президенту в Нью-Йорке.



Трамп занимает должность "менеджера, президента, секретаря и казначея" в CIC Digital LLC и CIC Ventures LLC. На официальном сайте Trump Trading Cards говорится, что CIC Digital LLC разрешила NFT INT LLC, компании, стоящей за NFT-проектом, использовать сходство, имя и изображение Трампа по платному лицензионному соглашению.



В декларации перечислены доходы CIC Digital LLC от "NFT", которые составили от $100 001 до $1 млн. Также указано, что CIC Ventures LLC получила более $5 млн от выступлений.



Согласно данным CryptoSlam, с момента своего создания проект совершил продажи на сумму более $19 млн. Однако за последнюю неделю количество активных кошельков, на которых хранятся Trump NFT, сократилось на 13% до 208.