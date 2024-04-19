



Трамп в уголовном процессе лишился двух присяжных

Судья, наблюдающий за уголовным процессом бывшего президента США Дональда Трампа, отстранил двух присяжных, поскольку адвокаты пытались собрать коллегию из 12 присяжных и шести заместителей для одного из самых громких процессов в истории Америки.



Судья Хуан Мерчан отстранил одного присяжного после того, как прокуроры заявили, что он, возможно, не сообщил о предыдущих проблемах с законом. Мерчан не уточнил, почему он отстранил этого присяжного.



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Ранее судья отстранил присяжную, которая заявила, что чувствует себя запуганной из-за того, что некоторые личные данные стали достоянием общественности. По ее словам, семья, друзья и коллеги связались с ней после того, как узнали, что она вошла в состав жюри.



"Сейчас я не верю, что смогу быть справедливой и беспристрастной и позволить внешнему влиянию не влиять на мои решения в зале суда", - сказала присяжная.



Два удаления присяжных означают, что на данный момент в состав жюри отобрано пять человек.



Эти решения свидетельствуют о чрезвычайном давлении вокруг первого в истории уголовного процесса над бывшим президентом США.

