Трамп - сторонникам после покушения: я не сдамся
Бывший президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам после покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Соответствующее заявление он сделал после того, как его выписали из больницы.
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"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся", - сказал он своим сторонникам.
Напомним, что пуля снайпера ранила ему верхнюю часть уха. Один участник митинга погиб, еще несколько получили ранения.