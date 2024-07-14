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Трамп - сторонникам после покушения: я не сдамся
14.07.2024 07:27 Алина Груднева

Трамп - сторонникам после покушения: я не сдамся

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам после покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Соответствующее заявление он сделал после того, как его выписали из больницы.

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"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся", - сказал он своим сторонникам.

Напомним, что пуля снайпера ранила ему верхнюю часть уха. Один участник митинга погиб, еще несколько получили ранения.

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