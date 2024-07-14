



Покушение на Дональда Трампа





Президент США Дональд Трамп пострадал в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером во время его митинга в Батлере, штат Пенсильвания. По словам представителей Секретной службы, стрелок и по крайней мере один из зрителей погибли, еще двое получили тяжелые ранения.



Трамп сообщил в социальных сетях, что в него стреляли, и пуля попала в "верхнюю часть моего правого уха". Секретная служба заявила, что бывший президент в безопасности, после того как его срочно увезли со сцены с кровью на лице. Пресс-секретарь сказал, что Трамп "в порядке" после "отвратительного преступления".



Секретная служба заявила, что стрелок произвел несколько выстрелов с "возвышенности" за пределами митинга, прежде чем был убит.



Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга. По словам представителей правоохранительных органов, стрельба расследуется как покушение на убийство.



Очевидцы описывают "кровавую" и хаотичную сцену. "Это чистое безумие", - сказал один из участников митинга.



Президент Джо Байден поговорил с Трампом после стрельбы. Байден осудил насилие в своем выступлении в субботу вечером и сказал в своем заявлении ранее, что он "благодарен" за то, что Трамп в безопасности. Байден, который планировал остаться в Делавэре на выходные, вернулся в Белый дом раньше запланированного срока, чтобы иметь возможность продолжить получать брифинги от правоохранительных органов.