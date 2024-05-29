



Трамп разбомбил бы Москву и Пекин за вторжение в Украину или Тайвань, – WP

"Бомбил бы Москву" – такое неожиданное заявление сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп на одном частном мероприятии, о котором пишет The Washington Post.



Так, по данным издания, в начале мая Трамп провел частное мероприятие с некоторыми из крупнейших спонсоров своей предвыборной компании. Зачастую комментарии Трампа на подобных мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.



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Однако на одном из мероприятий он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".



Издание отметило, что такое заявление удивило некоторых доноров, которые присутствовали на мероприятии.



Следующие выборы пройдут в США ноябре этого года. За лидерство в США будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден, напоминает РБК-Украина. При этом СМИ утверждали, что Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Мишель, супруги бывшего президента США Барака Обамы.