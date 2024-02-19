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Трамп прокомментировал смерть Навального, но о Путине не сказал ни слова
19.02.2024 17:38 Алина Груднева

Трамп прокомментировал смерть Навального, но о Путине не сказал ни слова

Дональд Трамп, комментируя внезапную смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме, в отличие от его соперницы Никки Хейли и президента США Джо Байдена решил не упоминать Владимира Путина.

Он перевел стрелки на внутреннюю ситуацию в США.

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"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой коррумпированные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения", - написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в разрушении Соединненых Штатов виновата пограничная политика, а также сфальсифицированные выборы и несправедливые решения судов.
 

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