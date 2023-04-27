



Трамп проиграл апелляцию с требованием заблокировать показания Пенса

Бывший президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания в рамках расследования специального прокурора по делу об отмене результатов президентских выборов 2020 года, сообщает CNN в среду.



Ранее в этом месяце адвокаты Трампа подали апелляцию после решения, связанного с расследованием Министерством юстиции попыток подорвать результаты выборов, которые Трамп, республиканец, проиграл демократу Джо Байдену.



Однако Пенс сообщил, что не будет обжаловать решение судьи, которое требует от него дачи показаний перед большим федеральным жюри о разговорах, которые он вел с Трампом, приведших к смертельному нападению на Капитолий США 6 января 2021 года.



Единогласное решение судей Патрисии Миллетт, Роберта Уилкинса и Грега Катсаса в окружном апелляционном суде округа Колумбия было принято в закрытом деле в среду вечером, сообщает CNN.

