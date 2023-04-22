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Трамп призвал к отказу от ядерного оружия
22.04.2023 14:36 Алина Груднева

Трамп призвал к отказу от ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ведущим подкаста Full Send.

"Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений", - отметил Трамп.

По его словам, Америку необходимо избавить от ядерного оружия. Он также считает, что Россия и Китай якобы "пошли бы на это".

"Я обсуждал это с Путиным, ему понравилась эта идея. Мы бы Уничтожили ядерное оружие. Оно слишком разрушительно, так плохо и так опасно", - добавил Трамп.


 

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