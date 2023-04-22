



Трамп призвал к отказу от ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия.



Соответствующее заявление он сделал в интервью ведущим подкаста Full Send.



"Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений", - отметил Трамп.



По его словам, Америку необходимо избавить от ядерного оружия. Он также считает, что Россия и Китай якобы "пошли бы на это".



"Я обсуждал это с Путиным, ему понравилась эта идея. Мы бы Уничтожили ядерное оружие. Оно слишком разрушительно, так плохо и так опасно", - добавил Трамп.





