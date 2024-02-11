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Трамп повторил свое обещание и похвалил Путина
11.02.2024 15:55 Алина Груднева

Трамп повторил свое обещание и похвалил Путина

Дональд Трамп во время предвыборной кампании в очередной раз пообещал "урегулировать войну" в Украине, если вернется к власти.

По данным Bloomberg, такое заявление он сделал на митинге в Южной Каролине.

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"Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую", - сказал Трамп, назвав президента Украины Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом в истории".

Также он вновь разразился похвалами в отношении умственных способностей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный. Я бы сказал, что Си Цзиньпин умный", - отметил он. 

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