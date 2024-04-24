



Трамп получит премию в $1,3 млрд за акции компании соцсетей

Дональд Трамп намерен получить премию в размере 1,3 миллиарда долларов от компании, управляющей его социальным приложением Truth Social, что эквивалентно примерно половине контрольного пакета, которым он уже владеет, благодаря стремительному росту акций.



Благодаря этой награде общая доля бывшего президента США в компании Trump Media & Technology Group (TMTG) (DJT.O), достигнет 4,1 миллиарда долларов.



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Несмотря на то, что Трамп согласился не продавать акции TMTG до сентября, эта сделка значительно увеличивает его состояние, которое Forbes оценивает в 4,7 миллиарда долларов.



В отличие от большей части его империи недвижимости, акции легко продать на фондовом рынке, и они могут пригодиться, поскольку судебные издержки и штрафы Трампа накапливаются, включая решение суда на сумму 454,2 миллиона долларов по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке, которое он собирается обжаловать.

