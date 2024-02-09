



Трамп победил на праймериз в Неваде после досадного поражения Хейли

Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Неваде.



Никки Хейли пропустила последние кокусы в Неваде. Вместо этого она провела символические республиканские праймериз во вторник, 6 февраля, где потерпела досадное поражение.



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После подсчета голосов, в лидеры в Неваде тогда выбилась графа "ни один из вышеупомянутых кандидатов", а Хейли оказалась на втором месте.



Еще одно голосование с именем Трампа в бюллетенях состоялось 8 февраля. Его победа в штате дает ему голоса 26 делегатов при необходимом количестве в 1215 для выдвижения кандидатуры от партии.