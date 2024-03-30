



Трамп опубликовал видео с изображением связанного Байдена в кузове пикапа

Предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подвергся критике за размещение в социальных сетях видеоролика с изображением связанного президента Джо Байдена, нарисованного на задней двери проезжающего мимо пикапа.



Кампания Байдена поспешила осудить видео за предложение нанести физический ущерб действующему президенту-демократу. Байден изобразил своего вероятного соперника в 2024 году как человека, который свободно использует нацистские образы по отношению к иммигрантам, а также подчеркнул в своих выступлениях, что попытки Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года в конечном итоге привели к нападению на Капитолий США.



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"Трамп регулярно подстрекает к политическому насилию, и настало время людям отнестись к нему серьезно - просто спросите полицейских Капитолия, на которых напали 6 января", - говорит Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Байдена.

