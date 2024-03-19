



Трамп намекнул на причастность Путина к смерти Навального

Дональд Трамп тонко намекнул на то, что президент РФ Владимир Путин причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



По данным Politico, с таким комментарием он выступил в интервью каналу Fox News.



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"Не знаю, но, возможно... вероятно, я не знаю. Он (Навальноый, - ред.) молодой человек, поэтому статистически он жил бы еще долго... поэтому произошло что-то необычное", – намекнул Трамп.



Он не стал прямо отвечать на вопрос о том, какой стратегии будет придерживаться в отношении России, если победит на президентских выборах. Тем не менее он в очередной раз подчеркнул, что при его президентстве РФ не напала бы на Украину.