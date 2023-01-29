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Трамп: Байден подвел мир к третьей мировой войне
29.01.2023 13:12 Ольга Белозерова

Трамп: Байден подвел мир к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп, начавший новую президентскую кампанию, обвинил действующего лидера страны Джо Байдена в том, что он приблизил мир к третьей мировой войне. 

Об этом сообщает NBC News.

"Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Мы на пороге Третьей мировой войны, если кто-то этого не знает. Как президент я верну мир силой", - заявил Трамп.

Дональд Трамп также заявил, что, если бы он был президентом, "в течение 24 часов было бы заключено мирное соглашение", чтобы положить конец вторжению России в Украину.

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