



Трамп: Байден подвел мир к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп, начавший новую президентскую кампанию, обвинил действующего лидера страны Джо Байдена в том, что он приблизил мир к третьей мировой войне.



Об этом сообщает NBC News.



"Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Мы на пороге Третьей мировой войны, если кто-то этого не знает. Как президент я верну мир силой", - заявил Трамп.



Дональд Трамп также заявил, что, если бы он был президентом, "в течение 24 часов было бы заключено мирное соглашение", чтобы положить конец вторжению России в Украину.