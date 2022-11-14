



Трамп атаковал евреев за то, что голосуют за демократов

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал свести на нет победы Демократической партии на промежуточных выборах в выступлении перед правой еврейской группой в Нью-Йорке в воскресенье.



Трамп также язвительно отозвался об американских евреях, которые настроены против него, несмотря на его поддержку Израиля, обрушился с критикой на прогрессивных демократов и президента США Джо Байдена и пообещал продолжить свою приверженность еврейскому государству в обращении к Сионистской организации Америки.



В своей речи Трамп сказал аудитории из нескольких сотен человек, что некоторые американские евреи нелояльны по отношению к Израилю. В прошлом месяце он попал в неприятную ситуацию, когда предупредил американских евреев, чтобы они "действовали сообща", и сказал, что они недостаточно ценят его поддержку Еврейского Государства.



"Соединенные Штаты и Израиль являются союзниками не только в военном отношении, но и в экономическом и политическом плане. Мы союзники морально, культурно и духовно, и мы всегда ими будем, по крайней мере, если я буду что-то с этим делать", — заявил Трамп в воскресенье. — "Но в этой стране есть люди, которые оказались евреями и которые проголосовали за демократов. И их много".



Он раскритиковал администрацию Байдена и прогрессивных законодателей, включая представителя Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, за якобы антиизраильскую позицию и поддержку движения "Бойкот, отчуждение и санкции" (BDS).



"В Конгрессе есть люди, которые ненавидят Израиль. Байден назначил на ключевые посты в правительстве многочисленных антиизраильских радикальных левых, в том числе тех, кто поддерживал антисемитское движение BDS, призывающее к экономической войне против Государства Израиль. И это неприемлемо", — сказал Трамп, пообещав и впредь поддерживать Израиль



"Израиль — это очень, очень особенное место, это удивительное место, это настоящее чудо. Но он очень хрупок, и вы должны быть очень осторожны с ним, потому что могут случиться очень плохие вещи, поэтому я просто говорю, что я с вами на всем пути", — сказал он под бурные аплодисменты.