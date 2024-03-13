



Судья по делу о срыве выборов Трампа в Джорджии снял некоторые обвинения

Судья по делу о подрывной деятельности Дональда Трампа на выборах в штате Джорджия в среду, 13 марта снял часть обвинений с бывшего президента США и некоторых его соответчиков, согласно судебным документам, но при этом разрешил продолжить рассмотрение дела в целом.



Судья округа Фултон Скотт МакАфи заявил, что утверждения обвинителей о том, что они пытались заставить чиновников нарушить свою присягу, недостаточно подробны, говорится в материалах суда.



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Снятые обвинения включают три пункта против Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Главное обвинение в рэкете, выдвинутое против Трампа и его остальных 14 соучастников, остается в силе.

