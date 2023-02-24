



Стрельба в школе в Филадельфии: 7 раненых

Департамент полиции Филадельфии сообщает, что семь человек были получили огнестрельные ранения возле школы в городском районе Strawberry Mansion в четверг вечером, сообщает New York Post.



Официальные лица заявили, что стрельба произошла во дворе школы Джеймса Блейна в четверг незадолго до 18:00.



Среди жертв 31-летняя женщина, два 16-летних подростка, еще два мальчика, возрастом 13 и 15 лет, и 2-летняя девочка. Все раненые находятся в стабильном состоянии.



Полиция не сообщает информацию о седьмой жертве.

