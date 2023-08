Стрельба на школьном футбольном матче в Оклахоме: ранены четыре человека – видео

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на школьном футбольном матче в пригороде Оклахома-Сити вечером 25 августа. Стрельба произошла в городе Чокто во время матча между командами Del City Eagles и Choctaw Yellowjackets, сообщает News9.



Среди пострадавших –15-летняя девочка, раненая в бедро. Другой подросток госпитализирован на вертолете в Оклахома-Сити. В каком состоянии находятся остальные пострадавшие, пока неизвестно.



Полиция Чокто сообщила, что в стрельбе подозревают афроамериканца в серой толстовке. Подозреваемый скрылся с места на автомобиле.



По данным полиции, к стрельбе может быть причастен полицейский из города Дель-Сити, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Начальник полиции Лойд Бергер не смог подтвердить, что офицер стрелял в кого-либо, но подтвердил, что тот применил оружие.



В районе, прилегающем к школе и футбольному полю, по сообщениям, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за инцидента.

From the Skordle broadcast… shots fired at Del City vs. Choctaw game #okpreps pic.twitter.com/6tY0pJxMmd