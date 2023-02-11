Новости » Новости США
Стало известно, о чем объявит Байден в ходе визита в Польшу
11.02.2023 14:48 Алина Груднева

Стало известно, о чем объявит Байден в ходе визита в Польшу

Президент США Джо Байден в ходе своего официального визита в Польшу намерен объявить о дополнительной помощи Украине


Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, американский лидер дал ясно понять о том, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется. 

О какой конкретно военной помощи идет речь, Кирби сообщать не стал, отметив, что предоставит возможность сделать это объявление непосредственно американскому лидеру.

Напомним, что поездка Байдена в Польшу запланирована на 22 февраля, к годовщине полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы