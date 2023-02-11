



Стало известно, о чем объявит Байден в ходе визита в Польшу

Президент США Джо Байден в ходе своего официального визита в Польшу намерен объявить о дополнительной помощи Украине





Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби во время брифинга.



По его словам, американский лидер дал ясно понять о том, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется.



О какой конкретно военной помощи идет речь, Кирби сообщать не стал, отметив, что предоставит возможность сделать это объявление непосредственно американскому лидеру.



Напомним, что поездка Байдена в Польшу запланирована на 22 февраля, к годовщине полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.