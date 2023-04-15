



Стало известно, будет ли баллотироваться в президенты США Майк Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео решил, что не будет баллотироваться на президентских выборах.



Об этом он сказал в интервью Fox News.



По словам Помпео, такое решение он принял, посоветовавшись с женой Сьюзен. Тем не менее, он сказал, что еще слишком молод, потому не исключает возможности того, что будет баллотироваться в будущем.



"Для тех из вас, кто разочарован этим заявлением, приношу свои извинения. Знайте, что мне 59 лет. Осталось еще много возможностей, для которых время может быть более подходящим", — сказал Помпео.





