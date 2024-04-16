



США выделяют Samsung $6,4 млрд для увеличения производства чипов в Техасе

Администрация Байдена выделит до $6,4 миллиарда в виде грантов южнокорейской компании Samsung для расширения производства микросхем в центральном Техасе в рамках более широких усилий по развитию американского чипмейкерства, сообщило в понедельник, 15 апреля Министерство торговли.



Финансирование в рамках Закона о чипах и науке от 2022 года будет направлено на поддержку двух предприятий по производству чипов, исследовательского центра и упаковочного производства в Тейлоре, штат Техас, говорится в сообщении ведомства.



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По словам секретаря министерства торговли Джины Раймондо, это также позволит Samsung расширить свой полупроводниковый завод в Остине (штат Техас), а также увеличит выпуск микросхем для аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности и укрепит национальную безопасность, сообщили журналистам представители администрации.



"Эти инвестиции позволят США вновь стать мировым лидером не только в разработке полупроводников, в чем мы сейчас лидируем, но и в производстве, передовой упаковке, исследованиях и разработках", - сказала Раймондо.

