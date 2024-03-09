США выделили миллиарды на поддержку островов Тихого океана
Американский Конгресс одобрил пакет помощи тихоокеанским островным государствам.
По данным Financial Times, на экономическую поддержку Маршалловых островов, Микронезии и Палау выделено $7,1 млрд.
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В указанных странах будут размещены американские военные, ракеты, РЛС дальнего обнаружения.
Также ожидается, что там будут проводиться испытания межконтинентальных баллистических ракет.