



США выделили миллиарды на поддержку островов Тихого океана

Американский Конгресс одобрил пакет помощи тихоокеанским островным государствам.



По данным Financial Times, на экономическую поддержку Маршалловых островов, Микронезии и Палау выделено $7,1 млрд.



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В указанных странах будут размещены американские военные, ракеты, РЛС дальнего обнаружения.



Также ожидается, что там будут проводиться испытания межконтинентальных баллистических ракет.