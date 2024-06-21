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США ввели санкции против "Лаборатории Касперского"
21.06.2024 17:42 Алина Груднева

США ввели санкции против "Лаборатории Касперского"

Вашингтон ввел санкции в отношении руководства компании "Лаборатория Касперского".

По данным минфина США, ограничения касаются 12 россиян.

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В частности, под санкции попали: исполнительный директор "Лаборатории Касперского" Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители компании.

С 29 сентября американцам будет запрещено пользоваться услугами "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления для уже используемого ПО", — сообщили в министерстве.

В ответ в компании заявили, что собираются использовать все доступные средства для борьбы с запретом. Руководство отрицает участие в какой-либо деятельности, угрожающей безопасности США.

 

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