



США ввели санкции против "Лаборатории Касперского"

Вашингтон ввел санкции в отношении руководства компании "Лаборатория Касперского".



По данным минфина США, ограничения касаются 12 россиян.



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В частности, под санкции попали: исполнительный директор "Лаборатории Касперского" Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители компании.



С 29 сентября американцам будет запрещено пользоваться услугами "Лаборатории Касперского".



"Лаборатория Касперского больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления для уже используемого ПО", — сообщили в министерстве.



В ответ в компании заявили, что собираются использовать все доступные средства для борьбы с запретом. Руководство отрицает участие в какой-либо деятельности, угрожающей безопасности США.



