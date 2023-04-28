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США ввели санкции против Ирана за взятие в заложники американских граждан
28.04.2023 07:58 Евгения Маркова

США ввели санкции против Ирана за взятие в заложники американских граждан

США внесли разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ФСБ РФ в санкционный список, говорится в заявлении американского Минфина.

Отмечается, что санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

В ведомстве указали, что обе структуры внесены в SDN List.

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

В Минфине США также сообщили, что тем самым имплементировали решение Госдепа США.
 

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