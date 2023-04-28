



США ввели санкции против Ирана за взятие в заложники американских граждан

США внесли разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ФСБ РФ в санкционный список, говорится в заявлении американского Минфина.



Отмечается, что санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".



В ведомстве указали, что обе структуры внесены в SDN List.



Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.



В Минфине США также сообщили, что тем самым имплементировали решение Госдепа США.

