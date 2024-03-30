



США ввели новые санкции против режима Асада

Госдепартамент США объявил о новых визовых ограничениях в отношении нынешних и бывших чиновников сирийского режима Башара Асада.



Соответствующее объявление было обнародовано на сайте американского Госдепа.



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Санкции вводятся в отношении лиц, которые несут ответственность или соучаствуют в репрессиях против сирийцев.



В Госдепе пояснили, что под визовые ограничения попадут причастные к случаям насилия в отношении гражданских лиц или к "серьезным нарушениям прав человека".