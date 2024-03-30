Новости » Новости США
США ввели новые санкции против режима Асада
30.03.2024 05:35 Алина Груднева

США ввели новые санкции против режима Асада

Госдепартамент США объявил о новых визовых ограничениях в отношении нынешних и бывших чиновников сирийского режима Башара Асада.

Соответствующее объявление было обнародовано на сайте американского Госдепа.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Санкции вводятся в отношении лиц, которые несут ответственность или соучаствуют в репрессиях против сирийцев.

В Госдепе пояснили, что под визовые ограничения попадут причастные к случаям насилия в отношении гражданских лиц или к "серьезным нарушениям прав человека".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы