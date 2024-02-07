



США: вчера хуситы выпустили 6 ракет по торговым судам

Американское Центральное командование сообщает о том, что эсминец USS Lebanon перехватил одну из выпущенных хуситами ракет.



В зоне атаки террористов оказались греческое и британское судна. Из трех ракет, выпущенных по греческому кораблю, одна взорвалась рядом с кораблем и причинила незначительные повреждения. Одна ракета была перехвачена эсминцем USS Laboon, а другая упала в воду.



Что касается трех ракет, которые были выпущены по британскому кораблю - все они упали в воду, не задев корабль.



Тем временем арабские источники сообщили, что вчера вечером коалиция атаковала хуситов в районе Ходейды.



