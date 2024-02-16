



США увидели серьезную угрозу национальной безопасности от России

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести переговоры с Российской Федерацией. Суть переговоров - заявленные Россией возможные испытания ядерного оружия в космосе.



Джон Кирби заметил, что США и союзники всерьез относятся к угрозе от РФ.



"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "испытывает серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных", - заявил он.



По мнению Кирби, новое антиспутниковое оружие РФ может повлиять на землю.



Кроме этого Кирби заявил, что Белый дом удивлен решением главы комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные публично. Майк Тернер представил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Об этом сообщило CNN.



Широкий брифинг по национальной безопасности состоится завтра, об этом сообщил Джейк Салливан.

