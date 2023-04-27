



США улучшат ядерный арсенал в 2023 году

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, до конца текущего финансового года американская промышленность должна выпустить 80 ядерных боеголовок.



Национальное управление по ядерной безопасности Соединенных Штатов Америки обнародовало План управления запасами и управления ядерными зарядами SSMP, предусматривающий модернизацию существующих ядерных сил на 2023 год. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



В управлении сообщили о намерении продолжить производство боеголовок B61-12 Life Extension Program (LEP) и W88 Alteration 370, а также получить первые серийные единицы для программы модернизации W80-4 LEP и W87-1.



План включает модернизацию имеющихся запасов, реконструкцию инфраструктуры, а также исследования в области технологий и инженерии.

Кроме того, SSMP предусматривает усилия по набору и удержанию лучших специалистов в Соединенных Штатах.