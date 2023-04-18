



США: Темнокожий подросток получил пулю, когда ошибся дверью

Протесты вспыхнули в Канзас-Сити, штат Миссури, в минувшие выходные после того, как домовладелец дважды выстрелил в темнокожего подростка, который по ошибке позвонил в его дверь.



13 апреля 16-летнего Ральфа Ярла родители послали за братьями, которые были в гостях у друга, но он ошибся адресом и позвонил не в ту дверь. Хозяин дома выстрелил в подростка через дверь и ранил его.



Ральф Ярл был выписан из больницы в воскресенье и проходит дальнейшее лечение дома, сообщил его отец Пол Ярл в интервью Kansas City Star.



Стрелок был освобожден без предъявления ему обвинений.



Семью Ярла в этом деле представляют известные адвокаты по гражданским правам Бен Крамп и Ли Мерритт. Они раскритиковали чиновников за освобождение подозреваемого, который, по их словам, является белым мужчиной.



"Вы не можете просто стрелять в людей без оправдания, когда кто-то стучится в вашу дверь, а стук в вашу дверь не является оправданием. Этому парню следует предъявить обвинение", — сказал Крамп.



Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дачи показаний. По закону штата Миссури лицо, взятое под стражу в связи с расследованием уголовного преступления, должно быть освобождено в течение 24 часов, если ему не предъявлено обвинение.



Следователи выясняют, подпадают ли действия подозреваемого под статью закона штата, который разрешает людям применять оружие в случае серьезной угрозы их безопасности. Критики говорят, что такие законы способствуют насилию в отношении чернокожих.



"Я признаю расовую составляющую этого дела. Я признаю и понимаю озабоченность и реакцию сообщества на этот конкретный инцидент", — заявила начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс.



В воскресенье сотни протестующих собрались возле дома, где произошла стрельба, скандируя "Жизни черных имеют значение" и "Справедливость для Ральфа".



"Это была не "ошибка", это было преступление на почве ненависти. Вы не стреляете в голову ребенку, потому что он позвонил в вашу дверь. Тот факт, что полиция назвала случившееся "ошибкой", объясняет, почему Америка такая, какая она есть", — сказала тетя раненого подростка, Фейт Спунмор журналистам.



Она создала страницу GoFundMe, чтобы собрать деньги на лечение племянника.



На странице написано: "Мой племянник упал на землю, и мужчина снова выстрелил в него. Затем Ральф смог встать и побежать к дому соседа в поисках помощи".



Страница GoFundMe также описывает подростка как "одного из лучших бас-кларнетистов в Миссури", того, кто "играет на нескольких инструментах в столичном молодежном оркестре".



Страница собрала 1,5 миллиона долларов по состоянию на полдень понедельника по местному времени.



Знаменитости, такие как Холли Берри, Керри Вашингтон и Дженнифер Хадсон, обратились в социальные сети, требуя справедливости и выражая свою поддержку семье Ярлов.

