



США: студента арестовали за причинение вреда произраильской протестующей

Полиция Нью-Йорка арестовала Эйдана Лопеса (21 год), студента Нью-Йоркского университета (NYU). Он подозревается в нападении на произраильскую протестующую и еще одного человека в университетской библиотеке Манхэттена.



Лопеса был арестован после того, как он якобы поссорился с протестующей, студенткой университета, у “захлопнул перед ней ворота, от чего у нее остались синяки на большом пальце”.



Когда другой человек попытался вмешаться, Лопес якобы ударил его “по лицу и шее” и уничтожил его мобильный телефон.



Лопес обвиняется в нападении и причинении вреда.



