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США: студента арестовали за причинение вреда произраильской протестующей
09.11.2023 07:42 Катя Шульц

США: студента арестовали за причинение вреда произраильской протестующей

Полиция Нью-Йорка арестовала Эйдана Лопеса (21 год), студента Нью-Йоркского университета (NYU). Он подозревается в нападении на произраильскую протестующую и еще одного человека в университетской библиотеке Манхэттена.

Лопеса был арестован после того, как он якобы поссорился с протестующей, студенткой университета, у “захлопнул перед ней ворота, от чего у нее остались  синяки на большом пальце”.

Когда другой человек попытался вмешаться, Лопес якобы ударил его “по лицу и шее” и уничтожил его мобильный телефон.

Лопес обвиняется в нападении и причинении вреда.

 

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