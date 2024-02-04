



США: Сенат VS Белый дом - военная помощь Израилю и Украине

На следующей неделе Сенат США рассмотрит помощь Израилю в размере $17,6 млрд, об этом сообщил спикер Майк Джонсон. Стоит отметить, что этот пакет будет рассматриваться отдельно от предполагаемого пока что пакета военной помощи Украине. Администрация Белого дома против голосования отдельного пакета.

Ожидается, что участники переговоров в Сенате и Белом доме в эти выходные обнародуют законодательный текст для компромисса в области безопасности границ в дополнение к запросу президента Байдена о дополнительном финансировании в размере $106 млрд для Украины, Израиля, гуманитарных целей и других вопросов. Об этом сообщает FOX news.



Спикер Майк Джонсон раскритиковал исключение Республиканской партии из Палаты представителей из этих переговоров и заявил, что они не движутся достаточно быстро, чтобы помочь Израилю в войне с ХАМАС.



“Хотя Сенат, похоже, готов наконец опубликовать текст своего дополнительного пакета после нескольких месяцев переговоров за закрытыми дверями, его руководство осознает, что, не вовлекая Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства”, заявил Джонсон.



“Учитывая неспособность Сената своевременно принять соответствующий закон, а также опасные обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкивается Израиль, Палата представителей продолжит лидировать. На следующей неделе мы рассмотрим и примем чистый, автономный дополнительный пакет для Израиля”.



Что касается военной помощи Украине, то тут Республиканская партия заняла чрезвычайно жесткую позицию. Пред администрацией Байдена поставили четкую задачу по миграционному вопросу. Республиканцы потребовали строгих изменений в пограничной и иммиграционной политике в обмен на поддержку средств для Украины.. Запрос Байдена на дополнительное финансирование включает примерно $60 млрд, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России.



Администрация Белого дома не согласна с отдельным голосованием за законопроект о помощи Израилю без выделения средств для Украины. По крайней мере об этом в субботу, 3 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Именно тогда, когда законодательный проект уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к политическому маневру", - сказала Карин Жан-Пьер.

