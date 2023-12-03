



США разместят ракеты в Азии

США намерены в следующем году развернуть ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.



По данным издания Nikkei Asia, об этом сообщил представитель тихоокеанской армии США Роб Филлипс.



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Он пояснил, что в Азии размещение ракет будет произведено впервые после Холодной войны. Такие меры будут предприняты в рамках усилий по сдерживанию Китая.



В частности, в регионе могут быть размещены Standard Missile-6 (SM-6) и крылатые ракеты Tomahawk.