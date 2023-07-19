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США приостановили финансирование института вирусологии в Ухани
19.07.2023 13:07 Ирина Демьянова

США приостановили финансирование института вирусологии в Ухани

Администрация президента США Джо Байдена официально приостановила доступ Института вирусологии Уханя к финансированию США из-за вопроса безопасности заведения, сообщает  Bloomberg .

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщило Уханьскому институту вирусологии о приостановлении финансирования.

С 2014 года Институт получил более 1,4 миллионов долларов США поддержки, в том числе через гранты от национальных институтов здравоохранения США. Однако с июля 2020 г. он не получал нового финансирования от США.

Отмечается, что проверка HHS, которая началась еще в сентябре, вызвала обеспокоенность тем, что лаборатория в Ухане, где впервые появился COVID-19, нарушает протоколы биобезопасности и не соответствует нормам США.

Решение американского министерства появилось, когда лидеры США и Китая пытаются наладить лучшие рабочие отношения между двумя странами, в то время как обе продолжают бороться с экономическими последствиями пандемии, убившей 7 миллионов человек.


 

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