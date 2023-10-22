



США приказали дипломатам в Ираке эвакуироваться

Государственный департамент США на фоне участившихся атак на военные базы в Ираке призвал персонал эвакуироваться из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле вместе с членами семей.



По данным американского Госдепа, директива была объявлена на фоне возросших угроз дипломатам и интересам США в этой стране.



Также в Вашингтоне обновили рекомендации для американских туристов. Уровень угрозы поднят до четвертого - максимально. Тех, кто намеревается поехать в Ирак, призвали отложить свои планы. Тем, кто уже находится там, стоит соблюдать повышенную бдительность и избегать мест скоплений людей.



Напомним, что за последние дни американские военные базы в Ираке трижды подвергались атакам. Сначала использовались ударные дроны, а утром, 22 октября, были запущены ракеты "Катюша".