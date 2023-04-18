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США предложили награду за одного из главарей "Хизбаллы"
18.04.2023 17:27 Алина Груднева

США предложили награду за одного из главарей "Хизбаллы"

Соединенные Штаты Америки предложили вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту одного из главарей "Хизбаллы".

По данным Госдепа, речь идет об Ибрагиме Акиле, который также известен как Тахсин.

Уточняется, что Акил служит в высшем военном органе "Хизбаллы" — в Совете джихада.

Вознаграждение за него предложили по случаю 40-й годовщины взрыва в посольстве США в Бейруте, который организовала "Хизбалла".
 

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