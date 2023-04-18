



США предложили награду за одного из главарей "Хизбаллы"

Соединенные Штаты Америки предложили вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту одного из главарей "Хизбаллы".



По данным Госдепа, речь идет об Ибрагиме Акиле, который также известен как Тахсин.



Уточняется, что Акил служит в высшем военном органе "Хизбаллы" — в Совете джихада.



Вознаграждение за него предложили по случаю 40-й годовщины взрыва в посольстве США в Бейруте, который организовала "Хизбалла".

