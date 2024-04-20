



США: пакеты помощи Украине и Израилю в размере $95 млрд одобрены

Контролируемая республиканцами Палата представителей США в субботу приняла первый из серии законопроектов в рамках законодательного пакета стоимостью $95 млрд, обеспечивающего помощь в сфере безопасности Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на резкие возражения со стороны партийных сторонников жесткой линии.



Прошло более двух месяцев с тех пор, как Сенат с демократическим большинством принял аналогичную меру, и лидеры США, от президента-демократа Джо Байдена до главного республиканца в Сенате Митча Макконнелла, призывают находящегося в боевой готовности спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести этот законопроект на голосование.



Об этом сообщает Reuters.

