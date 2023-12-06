



США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в списке

В среду, 6 декабря, США одобрили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов.



Изначально информацию об этом подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен.



По данным американского Госдепартамента, в пакет вошли боеприпасы для ПВО, для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, патроны, оборудование для защиты критической инфраструктуры.



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В свою очередь, в Пентагоне пояснили, что Украина получит, помимо прочего, ракеты AIM-9M и AIM-7 для ПВО, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты HARM, ракеты с оптическим наведением (TOW), системы Javelin и AT-4, средства для буксировки и перевозки оборудования и прочее.



"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - сказал Блинкен.