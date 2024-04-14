



США не стремятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в программе “Встреча с прессой” на канале NBC, что США не стремятся к “более широкой войне в регионе” после того, как вчера вечером они помогли Израилю защититься от нападения Ирана.



“Мы не стремимся к эскалации”, - говорит Кирби, но добавляет, что президент США Джо Байден сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время их разговора вчера вечером, что США будут продолжать поддерживать право Израиля на самооборону.



