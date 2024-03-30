



США не дадут Израилю всего необходимого оружия

Генерал Чарльз К. Браун-младший был назначен председателем Объединенного комитета начальников штабов 1 октября 2023 года. Как мы все помним, шесть дней спустя мир полностью изменился, как и отношения между правительством США и его "величайшим союзником на Ближнем Востоке", Израилем. В рамках этого серьезного изменения Браун заявил журналистам, что США не предоставляют Израилю все оружие, необходимое для продолжения войны с ХАМАСом в Газе.



"Хотя мы поддерживаем их потенциалом, они получили не все, что просили", - сказал генерал К. К. Браун, добавив: "Я не принимаю подобных решений о том, что будет или не будет поставлено".



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Браун также подчеркнул, что израильские запросы оцениваются по тем же критериям, что и запросы других стран - с учетом их потенциального влияния на военную готовность США. Или, как он выразился, "это постоянный диалог".

