



США: найдены тела пропавших подростков

14-летняя Айви Вебстер и 16-летняя Бриттани Брюэр пропали без вести в Оклахоме вместе с осужденным за сексуальные преступления Джесси Макфадденом, который вышел из тюрьмы около трех лет назад.



Власти, обыскали сельскую собственность в Оклахоме, принадлежащую семьям пропавших девочек. Недалеко от небольшого города Генриетта с населением около 6000 человек, расположенного в 90 милях к востоку от Оклахома-Сити, в одном из домов полиция обнаружила тела семи человек, в том числе предполагаемые останки Айви Вебстер, Бриттани Брюэр и Джесси Макфаддена.



Шериф округа Окмулги Эдди Райс сказал, что судмедэксперту штата придется подтвердить личности жертв, но "".



"Мы прекратили поиски", — сказал Райс. "Мы считаем, что нашли тех, кого искали этим утром".



Тела были найдены во время обыска недалеко от небольшого города Генриетта с населением около 6000 человек, расположенного в 90 милях к востоку от Оклахома-Сити, сообщил официальный представитель Бюро расследований штата Оклахома Джеральд Дэвидсон.

