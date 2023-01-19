



США могут помочь Украине нанести удар по Крыму — The New York Times

Несколько анонимных официальных лиц США в среду сообщили The New York Times, что им все больше нравится идея помочь Украине в подготовке нападения на оккупированный Россией Крымский полуостров.



Крымский полуостров, который находится под контролем России с момента его аннексии в 2014 году. Хотя США утверждают, что Крым по-прежнему является частью Украины, они не решаются стать слишком вовлечены в крымскую битву.



По словам официальных лиц, опасения, что Россия применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, а это означает, что риск оказания помощи украинским операциям в Крыму может быть оправдан, поскольку США стремятся укрепить позиции Киева на любых будущих переговорах.



В Крыму, расположенном между Черным и Азовским морями, проживает около 2,4 миллиона человек, в том числе около 70 000 российских военнослужащих.



Президент Владимир Зеленский пообещал в августе вернуть Крым в состав Украины, что, по его словам, поможет восстановить "мировой закон и порядок".



"С Крыма все началось, Крымом и закончится", — сказал тогда Зеленский в своем обращении.



Россия не собирается отказываться от Крыма , где базируется ее Черноморский флот, и использует полуостров в качестве платформы для нанесения ракетных ударов по украинским целям. Крупный российский банк Сбербанк, который столкнулся с огромными международными санкциями с начала войны, объявил в среду, что начал операции в оккупированном Крыму.



Американские официальные лица заявили, что обсуждают вопрос об отправке ракетных систем HIMARS и боевых машин Bradley украинским силам, чтобы они могли бороться за контроль над Крымским мостом — важным маршрутом снабжения для военных действий России.



"Украина могла бы использовать Bradley для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, которая соединяет Херсон, Мелитополь и Мариуполь. Любая украинская пехота, продвигающаяся через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, а "Брэдли" обеспечивают полезную огневую мощь и защиту войск", — сказал Times старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс.



