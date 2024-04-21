



США хотят отправить в Украину дополнительных военных советников, - СМИ

В администрации президента США Джо Байдена задумались об отправке дополнительных военных советников в Украину.



По данным издания Politico, комментарий предоставил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве”, — отметил он.



По словам Райдера, целью такого оборонного сотрудничества являются различные консультативные и вспомогательные небоевые миссии. Он заверил, что советники не будут участвовать в боевых действиях.



Предполагается, что американцы будут вести надзор за оружием, которое США отправляют Украине. Также они помогут бойцам ВСУ в обслуживании вооружения. Конкретные сроки отправки советников не раскрываются, как и их количество. По словам источников, в Украину могут прибыть около 60 американцев.