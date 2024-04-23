



США готовят пакет вооружений для Украины на $1 млрд

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $1 миллиард, первый, который будет выделен из еще не подписанного украинско-израильского законопроекта, сообщили Рейтер во вторник два американских чиновника.



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Пакет помощи включает в себя автомобили, зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно использовано на поле боя, сказали чиновники на условиях анонимности.

