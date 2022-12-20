Новости » Новости США
США готовы выделить около $45 млрд Украине и союзникам по НАТО
20.12.2022 09:59 Раиса Вовк

США готовы выделить около $45 млрд Украине и союзникам по НАТО

В Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО, сообщает Reuters. 

Указано, что общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году.

"В законопроект включено 44,9 млрд долларов дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО", - пишут СМИ.

Так, лидеры Сената и Палаты представителей планируют принять законопроект и направить его президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.
Как отмечает издание, демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Впрочем, как стало известно, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Напомним, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы