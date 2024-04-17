Новости » Новости США
США анонсировали новые санкции против Ирана
17.04.2024 07:45 MIGnews.com

США анонсировали новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты заявили, что вскоре введут новые санкции против ракетной и беспилотной программы Ирана после его нападения на Израиль в выходные дни, и что они ожидают, что их союзники и партнеры последуют за ними с параллельными мерами.

Заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана последовало после того, как министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что новые меры находятся в разработке, а глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель сказал, что его офис работает над этим.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции, направленные против Ирана, включая его ракетную программу и программу беспилотников", а также против Революционной гвардии и министерства обороны Ирана, - заявил Салливан.

"Мы ожидаем, что наши союзники и партнеры вскоре последуют за ними, введя собственные санкции", - добавляет он.

"Эти новые санкции и другие меры продолжат постоянное давление, направленное на сдерживание и снижение военного потенциала и эффективности Ирана и противодействие всему спектру его действий".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы