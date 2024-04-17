



США анонсировали новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты заявили, что вскоре введут новые санкции против ракетной и беспилотной программы Ирана после его нападения на Израиль в выходные дни, и что они ожидают, что их союзники и партнеры последуют за ними с параллельными мерами.



Заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана последовало после того, как министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что новые меры находятся в разработке, а глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель сказал, что его офис работает над этим.



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"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции, направленные против Ирана, включая его ракетную программу и программу беспилотников", а также против Революционной гвардии и министерства обороны Ирана, - заявил Салливан.



"Мы ожидаем, что наши союзники и партнеры вскоре последуют за ними, введя собственные санкции", - добавляет он.



"Эти новые санкции и другие меры продолжат постоянное давление, направленное на сдерживание и снижение военного потенциала и эффективности Ирана и противодействие всему спектру его действий".

