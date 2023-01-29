



Среди кредиторов криптобиржи FTX - Netflix, Binance и Wall Street Journal

Это список, которого все так долго ждали, за вычетом 9,7 млн отредактированных имен клиентов. Но 116-страничный список кредиторов FTX, в котором названы такие компании, как Netflix и Apple, все равно дает полное представление о масштабах деятельности обанкротившейся криптокомпании и последствиях ее краха.



FTX задолжала деньги таким организациям, как медиакомпании, университеты, авиакомпании и благотворительные организации, следует из судебного документа, поданного адвокатами компании в рамках процедуры банкротства в американский суд штата Делавэр.



Судья Джон Дорси, курирующий процесс, на слушаниях в начале января разрешил не разглашать имена отдельных кредиторов в течение примерно трех месяцев, но попросил адвокатов FTX представить список учреждений, инвестировавших в компанию.



В список вошли такие медиакомпании, как Wall Street Journal, Fortune, Fox Broadcasting и CoinDesk, а также крупные криптокомпании, такие, как биржи Coinbase и Binance. В документе также перечислены авиакомпании American, Spirit и Southwest, а также Стэндфордский университет, где родители основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида работают профессорами, и его кредитный союз.



В документе не указана сумма долга каждого из кредиторов, но ранее компания сообщала, что ее долг перед 50 крупнейшими кредиторами составляет около $3,1 млрд. Из 1 млн кредиторов FTX, два самых крупных единичных требования составляли $226 млн и $203 млн.