



Спор об услугах для однополых свадеб: ЛГБТ проигрывает в Верховном суде США

Веб-дизайнер-христианин имеет право в соответствии с Первой поправкой отказать в создании веб-сайтов для однополых браков, постановил Верховный суд США в пятницу в решении, которое ослабляет правовую защиту ЛГБТ-людей, пишет Politico.



6 голосами против 3 судьи встали на сторону Лори Смит, христианки-евангелиста и веб-дизайнера из Колорадо, выступающей против однополых браков. Закон Колорадо запрещает предприятиям дискриминировать по признаку сексуальной ориентации, но Смит утверждала, что гарантия свободы слова федеральной конституцией дает ей право на освобождение от этого закона.



Консерваторы Верховного суда согласились. Они постановили, что Смит имеет право предлагать услуги дизайна для разнополых свадеб, отказываясь от этих услуг для однополых.



“Колорадо стремится заставить человека говорить так, чтобы это соответствовало его взглядам, но бросало вызов его совести по вопросу большой важности”, — написал судья Нил Горсач в мнении большинства.



Горсуч также заявил, что противники однополых браков имеют право на “терпимость” со стороны более широкого сообщества.



“Возможность думать самостоятельно и свободно выражать эти мысли — одна из наших самых заветных свобод и часть того, что делает нашу республику сильной, — продолжил он. - Конечно, соблюдение Конституции свободы слова означает, что все мы столкнемся с идеями, которые считаем “непривлекательными”, “ошибочными или даже вредными”. Но терпимость, а не принуждение — вот ответ нашей нации”.



Три либеральных судьи суда не согласились. “Сегодня суд впервые в своей истории предоставляет бизнесу, открытому для публики, конституционное право отказываться служить членам защищенного класса”, — написала судья Соня Сотомайор.



Сотомайор сказалa, что решение суда открывает двери для широкого круга предприятий для дискриминации потенциальных клиентов.



Пятничное решение по делу 303 Creative v. Elenis знаменует собой очевидный конец замечательной серии побед геев и трансгендерных американцев в Верховном суде за последние два десятилетия.



В то время как защитники ЛГБТК настаивали на том, что Смит нарушает закон Колорадо, дискриминируя однополые пары, ее адвокаты заявили, что она регулярно оказывает услуги людям ЛГБТК независимо от их сексуальной ориентации, но просто не желает одобрять однополые свадьбы, противоречащие ее личным убеждения.



Во время устных прений по делу в декабре либеральные судьи заявили, что речь, исходящая со свадебного веб-сайта, принадлежит паре, а не дизайнеру. Но адвокат Смит настаивал на том, что заставить ее рекламировать однополую свадьбу было сродни принуждению писателя-призрака взяться за проект для клиента, чьи взгляды она не разделяла.



