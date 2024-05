Спикер Джонсон не против ударов Украины по РФ американским оружием

Попытка контролировать усилия Украины на микроуровне является не очень хорошей политикой – Украине надо позволить вести войну с Российской Федерацией так, как она считает нужным. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.



Так, корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Журналист спросила у спикера, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.



"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", – сказал Джонсон, добавив, что попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой для США.



⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8