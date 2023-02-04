



SpaceX заключила с NASA 100-миллионный контракт

Компания SpaceX заключила контракт с американским космическим агентством, сумма которого составляет 100 миллионов долларов, пишет Bloomberg. Срок действия контракта составляет 10 лет.

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Представители компании Илона Маска ссылаются на неуказанные "коммерческие услуги по обработке полезной нагрузки" с Astrotech Space Operations LLC, подразделением Lockheed Martin Corp.



Сделка включает подготовку космического корабля к полету на вершине ракеты перед отправкой в космос.



По словам NASA, беспилотные миссии будут запущены с мыса Канаверал во Флориде или с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Миссии, над которыми будут работать SpaceX и Astrotech, будут включать запуск спутников наблюдения и космических кораблей, посещающих пункты назначения в дальнем космосе Солнечной системы.